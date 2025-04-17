Vale’nin üretimi ilk çeyrekte azaldı

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2025 yılının ilk çeyreğinde yıllık %4,5 düşüşle 67,66 milyon mt demir cevheri üretirken yıllık %15,2 düşüşle 7,18 milyon mt pelet üretti.

Şirket dönem içinde ülkenin aldığı yağışlardan dolayı demir cevheri üretiminin olumsuz etkilendiğini, pelet üretiminin ise hammadde bulunurluğu düşük olduğu için azaldığını belirtti.

Vale’nin demir cevheri satışları %3,6 artışla 66,14 milyon mt’a çıkarken, toz cevher satışları %8 artışla 56,76 milyon mt, pelet satışları %18,8 düşüşle 7,49 milyon mt ve ham cevher satışları %8,3 düşüşle 1,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ortalama toz cevher satış fiyatları %9,8 düşüşle 90,8$/mt CFR olurken, pelet satış fiyatları %18,1 gevşeyerek 140,8$/mt CFR’da kaydedildi.