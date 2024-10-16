Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

Brezilyalı maden şirketi Vale, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %5,5 ve önceki çeyreğe kıyasla %12,9 artışla 90,97 milyon mt demir cevheri üretirken yıllık %12,9 ve çeyreklik bazda %16,5 artışla 10,36 milyon mt pelet üretti.

Vale’nin toz cevher satışları yıllık %0,5 düşüş ve ikinci çeyreğe kıyasla %1,2 artışla 69,33 milyon mt olurken pelet satışları yıllık %17,8 ve çeyreklik bazda %14,4 artışla 10,14 milyon mt ve ham cevher satışları yıllık %5,3 artış ve çeyreklik %2,7 düşüşle 2,35 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Ortalama toz cevher satış fiyatı %13,8 düşüşle 90,6$/mt’a gerilerken pelet fiyatları %8,1 düşüşle 148,2$/mt oldu.

Şirket, üçüncü çeyrekte üretilen tonajın 2018’in dördüncü çeyreğinden beri görülen en yüksek miktar olduğunu ifade etti.

Vale, 2024 yılında 323-330 milyon mt toz cevher üretimi yapmayı bekliyor.