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Vale yedi yıl içinde sekiz briketlenmiş demir cevheri tesisi kuracak

Cuma, 15 Aralık 2023 13:45:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı maden şirketi Vale’nin Başkanı Eduardo Bartolomeu, şirketin sekiz briketlenmiş demir cevheri tesisi daha kurmayı planladığını açıkladı.

Bartolomeo’nun paylaşımına göre tesislerin doğal gaz fiyatlarının rekabetçi olduğu Orta Doğu, Meksika Körfezi ve Brezilya’da kurulması planlanıyor. 

Daha yüksek verimli, yüksek karbonlu ve daha düşük maliyete sahip olan doğrudan indirgenmiş demir cevheri yüksek fırınlarda kok, sinter ve pelet yerine kullanılabiliyor. 

Briketler, toz demir cevheri ve karbonun düşük ısıda yığın haline gelmesiyle üretiliyor. Briket üretiminde 300 santigrat derece ısıya ihtiyaç duyulurken geleneksel pelet üretiminde 1.300 derece santigrat kullanılıyor. 

Kullanılan karbon, termal kömür ve farklı koklaşabilir taş kömürü kalitelerinden elde edilebiliyor. Odun kömüründen karbon edilmesi sürecinde ortaya çıkan karbon salımı sıfıra yakın bir seviyede yer alıyor. Böylece ağaç dikiminden pik demir üretimine kadar olan süreçte karbon salımını tamamen ortadan kaldırmak mümkün.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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