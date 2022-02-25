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Vale ve Valin Group karbon salımını azaltmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 25 Şubat 2022 11:08:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale karbon salımını azaltacak yeni çelik ürünleri geliştirmek amacıyla Hunan Valin Iron & Steel Group ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu şirketler Vale ürünlerinin kullanımı üzerine ortaklaşa çalışmalar ve araştırmalar yürütecek. Anlaşma, Vale’nin Çin’de yer alan tesislerinde parçalanan cevher dahil olmak üzere yüksek tenörlü demir cevherini, Valin’e tedarik etmek amacıyla Çin’de kurulan tesisleri, Vale’ye ait Tecnored teknolojisinin Çin’de kullanımını ve yeşil ile düşük karbon salımlı teknolojilerin uygulanmasını kapsıyor.

Vale anlaşmanın karbon salımını azaltma hedeflerini hayata geçirebilmesine katkı sağlamasını bekliyor.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  çelik üretimi  Brezilya  |  benzer haberler »

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