Vale ve Ternium Brezilya’da demir cevheri briketleme tesisi inşa etmek için mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 20 Ağustos 2021 10:32:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale ile Latin Amerika odaklı çelik üreticisi Ternium, çelik sektöründe karbon salımını azaltmaya yönelik çözümler geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu şirketler, proje yatırımlarına ilişkin ekonomik fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzere çeşitli girişimler geliştirmeyi planlıyor. Ternium Brazil’in Rio de Janeiro’da yer alan tesisinde demir cevheri briketleme birimi ve “demir cevheri indirgemede kullanılan Tecnored, HYL ve diğer teknolojilerle karbon ayak izi düşürülmüş” metal üretim tesisleri inşası, şirketlerin planları arasında yer alıyor.

Vale’nin bağlı kuruluşu Tecnored, enerji kaynakları kullanarak karbon ayak izi düşürülmüş pik demir üretim süreci geliştiriyor. Ternum’un Meksika’da geliştirdiği HYL ise düşük karbonlu doğrudan demir cevheri indirgeme teknolojisi olarak biliniyor.

Vale, söz konusu anlaşmanın, karbon salımını 2035 yılına kadar azaltma hedefine yardımcı olacağını dile getirdi.