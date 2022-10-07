Vale ve SHS çelik üretimini karbonsuzlaştırmaya yönelik çözümler bulmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Cuma, 07 Ekim 2022 09:38:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ile Alman çelik üreticisi Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA (SHS) çelik üretimini karbonsuzlaştırmaya yönelik çözümler bulmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketler çelik üretiminde Vale’nin yeşil briket ve doğrudan indirgenmiş peletlerinin kullanımı üzerinde çalışmalar yapacak.

Vale söz konusu iş birliğinin 2035 yılına kadar Kapsam 3 salımlarını %15 azaltma taahhüdünü gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Şirket ayrıca Paris Anlaşması kapsamında Kapsam 1 ve 2 salımlarını 2030 yılına kadar %33 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır salımlı üretici olmayı hedefliyor.