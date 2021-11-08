Vale ve POSCO temiz çelik ürünleri üretecek

Pazartesi, 08 Kasım 2021 10:17:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale ile Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, çelik sektöründe karbon salımını azaltacak çözümler geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Vale, çelik sektörüne yönelik karbonsuzlaşma çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla POSCO ile birlikte çalışacağını belirtti. Her iki şirket de Vale’nin yüksek tenörlü demir cevherinin, peletin, toz cevherin ve briketin dahil olduğu mevcut ürün portföyünden yararlanacak.

Vale ürünleri, fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına ve POSCO’nun, 2050 yılına kadar üretim faaliyetlerinde karbonsuzlaşma hedefinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.