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Vale ve Midrex briketlenmiş demir kullanımı anlaşması imzaladı

Perşembe, 05 Eylül 2024 10:02:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

Brezilyalı madenci Vale ve doğrudan indirgeme teknolojileri geliştiricisi Midrex, doğrudan indirgeme tesislerinde briketlenmiş demir kullanımına olanak sağlayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Vale’nin geliştirdiği teknoloji, artık malzeme kullanarak ürünün fiziksel direncini artırıp daha düşük karbon salımıyla üretimi mümkün kılıyor.

Geleneksel doğrudan indirgenmiş pelet ile karşılaştırıldığında briketlenmiş demirin karbon salımı %80 daha düşük ve briketleme tesisleri pelet tesislerinden çok daha az sermaye gerektirdiği için hem üretim hem de yatırım maliyetleri düşüyor.

Vale’nin CEO’su Eduardo Bartolomeo, bu anlaşmanın teknik bir birliktelikten daha çok, farklı pazarlarda briket teknolojisinin yaygınlaştırılması için hayati bir rol oynayacak bir ortaklık olduğunu ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vale 

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