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Vale ve Baowu Group temiz çelik üretimi için güçlerini birleştirdi

Cuma, 12 Kasım 2021 10:07:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale ile Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, düşük karbonlu çelik ürünleri geliştirmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Vale, çelik, madencilik ve altyapı ekipmanları sektörlerinde karbon salımını azaltacak çözümler geliştirmek için POSCO, Mitsui OSK Lines (MOL) ve XCMG gibi şirketlerle de benzer mutabakat anlaşmaları imzalamıştı.

Baowu Group ile yapılan anlaşmaya göre, yüksek fırınlarda kullanılmak üzere, biyokarbon ürün üretilecek.

Ayrıca, Vale’nin, Baowu Group’a ait biyokarbon tesisine yatırım yapması da gündemde. Şirketin, 10,9 milyon $ (70 milyon CNY) yatırım yapabileceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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