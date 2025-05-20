Vale Umman’daki peletleme tesisini karbonsuzlaştırmak için OQ Alternative Energy ile anlaştı

Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale, Sohar’daki faaliyetlerini karbondan arındırmak amacıyla Umman merkezli enerji şirketi OQ Alternative Energy ile bağlayıcı olmayan ön protokol imzaladığını duyurdu.

Ön protokol kapsamında şirketler, Vale’nin Sohar Limanı’nda yer alan peletleme tesisine yönelik yenilenebilir enerji projeleri geliştirmenin yanı sıra gelecekteki projeler, enerji temini ve arazi tahsisi için çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Bununla birlikte Vale, Umman’ın karbonsuzlaşma hedefleri ve kendi emisyonlarını azaltma taahhüdü doğrultusunda Sohar peletleme tesisinde 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi planlıyor.