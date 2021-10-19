Vale ile Jiangsu Shagang çevreye duyarlı çelik ürünleri geliştirilmesi için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 19 Ekim 2021 10:12:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ile Çinli çelik üreticisi Jiangsu Shagang’ın (Shasteel), karbon salımını azaltmaya yardımcı olacak çelik ürünlerinin geliştirilmesi için mutabakat anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Vale, her iki şirketin de çelik üretim sürecinde, çevreye duyarlı ürün kullanılması için ekonomik fizibilite çalışması yapmayı düşündüğünü söyledi.

Söz konusu ürünler arasında, yüksek tenörlü demir cevherinin bulunduğunu belirten Vale, kendisine ait Tecnored tesisleri aracılığıyla iş birliği kurulacağını da dile getirdi.

Jiangsu Shagang ile imzalanan mutabakat anlaşması, Brezilyalı madencinin karbon salımını azaltma hedefini hayata geçirmesine katkı sağlayacak.