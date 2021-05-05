Vale B5 barajının yakınlarında ön çalışmalara başladı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 13:22:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, B5 atık barajının yakınlarındaki duvarın kaldırılmasına yönelik ön çalışmalara başladığını duyurdu.

Şirket, mevcuttaki duvarı kaldıracağını ve duvarın çökmesi halinde demir cevheri atığını kontrol altına alacak bir yapı inşa edeceğini de belirtti. Kaldırma işleminin 2022 yılının ilk yarısına kadar tamamlanması bekleniyor.

Vale ayrıca, demir cevheri atığını kontrol altına almak için inşa edilecek yapının B5 barajının dayanıklılığını tehlikeye atmayacağını da belirtti. B5 barajı 2000 yılından beri kullanılmıyor.