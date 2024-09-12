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Vale 2024 yılı için çelik üretimi tahminlerini revize etti

Perşembe, 12 Eylül 2024 09:27:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale, son açıklamasında 2024 yılında tahmini demir cevheri üretimini 323-330 milyon mt olarak revize ettiğini belirtti.

Şirketin önceki tahminleri 310-320 milyon mt bandında yer almıştı.

Vale, tahminlerine üçüncü tarafların ürettiği çeliği, ham cevheri ve pelet tesislerine teslim edilen peletleri de dahil ediyor.

Şirketin 2024 yılı tahminini yukarı yönlü güncellemesi VargemGrande 1 (VGR1) işleme tesisinin devreye alınmasına bağlandı. 2026 yılında bu tesisle birlikte toplam demir cevheri üretiminin 340-360 milyon mt olması bekleniyor.

Vale’ye göre Vargem Grande barajı kullanımdan kaldırıldığı için su yakalama ve bertaraf etme yöntemlerini kullanamayıp doğal nemle çalışan VGR1 tesisinde devreye giren işlemler, işlenen cevherin demir içeriğinin %2 artmasını sağlayacak.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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