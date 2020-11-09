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Usiminas’ın çelik üretimi ve satışları istikrar kazandı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 09:43:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, çelik üretimi ve satış hacmini istikrarlı hale getirdiğini belirtti.

Ekim ayında Usiminas’ın toplam nihai mamul üretimi, bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %3,3 ve 2019 yılındaki aylık ortalamaya kıyasla da %9,4 artışla 370.500 mt seviyesinde yer alarak Covid-19 öncesindeki Mart ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti.

Şirket, söz konusu ayda çelik satış hacminin ise 2019 yılındaki aylık ortalamaya kıyasla %7,1 ve bu yılın ilk çeyreğine kıyasla %4,9 artışla 366.300 mt olduğunu açıkladı. Şirketin çelik satış hacmi de bu yılın Mart ayından beri en yüksek seviyesini kaydetti.

Usiminas, Ekim ayında 366.300 mt olan toplam satış hacminin %97’sini yerel pazarın oluşturduğunu belirtti.


Etiketler: Usiminas  Brezilya  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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