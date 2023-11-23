Usiminas yüksek fırınını devre dışı bırakmayı planlıyor

Perşembe, 23 Kasım 2023 10:04:13 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas’ın Strateji Başkan Yardımcısı Sergio Leite, şirketin Ipatinga tesisindeki 1 No’lu yüksek fırını devre dışı bırakmayı planladığını duyurdu.

Leite’nin açıklamasını haberleştiren Valor Econômico gazetesi, başlıca Çin’den damping fiyatlarından ithal edilen çelik ürünlerinin sayısının artmasıyla yerel satışlar düştüğü için şirketin 2023 yılı içinde bu işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti.

Öte yandan Usiminas aynı tesiste tahmini olarak 540 milyon $ tutan yenileme çalışmaları yapmak için faaliyetine ara verdiği 3 No’lu yüksek fırını yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Usiminas, Gerdau ve ArcelorMittal ile birlikte yetkililerden çelik ürünlerine %25 ithalat vergisi getirilmesini istemişti. Çelik tüketimi yapan 21 sektörün temsilcileri, ithalat vergisinin iç piyasadaki fiyatları artıracağı ve iç piyasanın rekabetçiliğini zayıflatacağı gerekçesiyle bu isteği reddetti.