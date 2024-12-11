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Usiminas performans geliştirme planlarını açıkladı

Çarşamba, 11 Aralık 2024 10:50:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Usiminas CEO’su Marcelo Chara, yüksek fırın faaliyetine, verimlilik hedeflerine ve ürün maliyetlerini düşürmeye yönelik planlarını açıkladı.

Şirket, üretilen her ton pik demir için kullanılan yakıt oranını 520kg/mt’dan 500kg/mt’a düşürüp dünyanın en gelişmiş yüksek fırın verimliliğine ulaşmak istiyor.

Chara, 3 No’lu yüksek fırının yenilenmeden önce 600 kg/mt yakıt kullandığını ve faaliyetlerin şirketin hissedarı olan Ternium’un sağladığı küresel verilere göre düzenleneceğini ifade etti.

Bununla birlikte üretimin kullanılan kokun bir kısmının pulverize kömür ile değiştirilmesi planlanırken, şirket 2025 yılında devreye girecek yeni bir pulverize kömür tesisi kuracak.

Chara pulverize kömürün koktan %58 daha ucuz olduğunu, bunun da yakıt kullanımında %12 daha fazla pulverize kömür kullanılmasını rahat bir şekilde karşıladığını söyledi.

2026’nın ikinci yarısında bitmesi planlanan 2 No’lu kok tesisi yenileme çalışmaları şirketin kok arzını artırıp üretim maliyetlerini düşürecek. Bununla birlikte lojistik ve operasyonel güvenilirlik sağlanmış olacak.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Usiminas 

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