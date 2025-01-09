Usiminas işçileri bu hafta üretimi durdurabilir

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, 2024-2025 yıllarına yönelik maaşların ve diğer maddi yardımların yeniden düzenlenmesi için işçilerinden görüşme tarihini ertelemelerini istedi.

10 Aralık 2024 tarihinde işçiler şirketin ilk teklifini reddetmiş ve 3 Ocak ile 6 Ocak tarihlerinde yapılan pazarlıklarda bir anlaşma sağlanamamıştı. İşçiler her an grev ilan edebilecekleri bir konum aldı.

İşçi sendikasının başkanı, yaşanan sorunlardan dolayı Çin’den yapılan ithalatı sorumlu tutmuştu.

Yeni görüşmenin 9 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor.