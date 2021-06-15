Usiminas Ipatinga yükse fırınını yeniden devreye alıyor

Salı, 15 Haziran 2021 11:54:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas, 2 No’lu Ipatinga yüksek fırınını yeniden devreye almayı planladığını açıkladı. Söz konusu yüksek fırın, şirketin Ipatinga tesisinde yer alıyor.

Ekipmanın aylık 55.000 mt pik demir ve yıllık 600.000 mt çelik üretim kapasitesi bulunuyor. Usiminas, yüksek fırının yeniden devreye alınmasıyla birlikte ham çelik üretimine tam kapasite devam edebilecek ve böylelikle iç piyasada çelik mamullerine yönelik talep karşılanabilecek.

14 aydır kullanılmayan 2 No’lu Ipatinga yüksek fırınının yeniden devreye alınması için Usiminas’ın 67 milyon BRL (13,1 milyon $) yatırım yaptığı söylendi.