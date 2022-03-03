Usiminas güneş enerjisi tedariki için Canadian Solar ile enerji anlaşması imzaladı

Perşembe, 03 Mart 2022 09:44:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas tesislerine elektrik tedarik etmek amacıyla Canadian Solar ile enerji anlaşması imzaladığını duyurdu.

Canadian Solar 1,35 milyar BRL (262,9 milyon $) yatırımla birlikte Brezilya’nın Goiás eyaletine bağlı Luziânia şehrinde güneş enerjisi santrali inşa edecek. Anlaşma kapsamında Usiminas, 2025 yılından itibaren 15 yıllık süre içerisinde ortalama 30 megavat enerji temin edecek. Bu sayede şirketin enerji ihtiyacının yaklaşık %12’sinin karşılanabildiği belirtiliyor.

Söz konusu santralin inşasına 2024 yılının ilk çeyreğinde başlanması ve 2025 yılının Ocak ayında devreye alınması bekleniyor.