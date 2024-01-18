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Usiminas en büyük yüksek fırınını tekrar devreye alacak

Perşembe, 18 Ocak 2024 09:15:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, 3 No’lu yüksek fırınını 24 Ocak 2024 tarihinde tekrardan çalıştıracağını duyurdu.

Bahsi geçen yüksek fırının yenileme çalışmaları için tahmini olarak 540 milyon $ yatırım yapıldı ve fırının üretim kapasitesi yıllık 2,7 milyon mt’dan 3 milyon mt’a çıktı. 

Usiminas Mali İşler Müdürü Thiago Rodrigues, yüksek fırının beklentilerin %30 daha üzerinde üretkenlik kazandığını ve kok tüketiminin %20 düştüğünü belirtti. 

Usiminas, iç piyasada Çin’den ithal ürünler ile rekabet etmek istemediği için 3 No’lu yüksek fırını tam kapasitede çalışmaya başladıktan sonra yıllık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip 1 No’lu fırınını devre dışı bırakacak


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Usiminas 

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