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Usiminas çelik fiyatlarının dördüncü çeyrekte aynı kalmasını bekliyor

Salı, 02 Kasım 2021 09:40:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, bu yılın dördüncü çeyreğinde, yerel çelik fiyatlarının değişim göstermesini beklemediğini bildirdi.

Şirketin Ticari Direktörü Miguel Camejo, bu yılın Eylül ayında, ortalama yerel çelik fiyatlarının, üçüncü çeyrekte kaydedilene kıyasla aynı kaldığını; bu nedenle, dördüncü çeyrekte de fiyatların yatay seyretmesini beklediklerini belirtti.

Camejo, Usiminas’ın, piyasa koşullarına ayak uydurabilmeleri için Brezilyalı çelik distribütörlerine %7 indirim uyguladığını; ithal ile yerel fiyatların neredeyse aynı olmasının, dördüncü çeyrekte, yerel çelik fiyatlarının yatay seyretmesine zemin hazırlamasını beklediğini ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Usiminas  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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