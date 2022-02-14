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Usiminas bu yıl 395 milyon $’dan fazla sermaye harcaması yapmayı planlıyor

Pazartesi, 14 Şubat 2022 10:08:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas bu yıl içerisinde çoğunlukla çelik birimine yönelik olmak üzere 2,05 milyar BRL (395,07 milyon $) sermaye harcaması yapmayı beklediğini bildirdi.

Şirket 2,05 milyar BRL’lik sermaye harcamasının yalnızca 1,65 milyar BRL’sini (yaklaşık 317 milyon $) yüksek fırınlardan birinin devreye alınması dahil olmak üzere çelik projelerine ve sürdürülebilir sağlık ve çevre girişimlerine harcayacağını ifade etti.

Bununla birlikte Usiminas’ın demir cevheri birimine 350 milyon BRL (67,39 milyon $) ve endüstriyel dönüşüm birimine 50 milyon BRL (9,63 milyon $) harcama yapacağı da öğrenildi.


Etiketler: Usiminas  çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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