Usiminas bir yüksek fırınını daha devre dışı bırakabilir

Cuma, 26 Ocak 2024 09:39:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Usiminas CEO’su Marcelo Chara, bu hafta 3 No’lu fırının yeniden devreye alındığı törende şirketin zayıflayan yassı mamul talebi ile baş etmek amacıyla 2 No’lu yüksek fırınını devre dışı bırakabileceğini belirtti.

Yerel basının yaptığı habere göre Chara, Brezilya’nın Çin’den ithal çelik ürünler için ithalat vergisini %25 artırmadığı sürece üretim yapısını piyasa koşulları doğrultusunda yeniden yapılandırmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Brezilya çelik sektörü Çin’den dampingli fiyatlardan ithalat yapıldığını iddia ediyor.

2 No’lu yüksek fırın, Aralık ayında kapatılan 1 No’lu yüksek fırın gibi yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip. Bu iki yüksek fırının devre dışı bırakılmasıyla Usiminas yalnızca yıllık 3 milyon mt kapasiteye sahip 3 No’lu fırın ile üretim yapacak.

Brezilya 2023 yılında Çin’den 2,37 milyon mt çelik ithal ederken bu rakam 2022 yılında 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.