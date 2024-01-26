﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Usiminas bir yüksek fırınını daha devre dışı bırakabilir

Cuma, 26 Ocak 2024 09:39:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Usiminas CEO’su Marcelo Chara, bu hafta 3 No’lu fırının yeniden devreye alındığı törende şirketin zayıflayan yassı mamul talebi ile baş etmek amacıyla 2 No’lu yüksek fırınını devre dışı bırakabileceğini belirtti.

Yerel basının yaptığı habere göre Chara, Brezilya’nın Çin’den ithal çelik ürünler için ithalat vergisini %25 artırmadığı sürece üretim yapısını piyasa koşulları doğrultusunda yeniden yapılandırmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Brezilya çelik sektörü Çin’den dampingli fiyatlardan ithalat yapıldığını iddia ediyor.

2 No’lu yüksek fırın, Aralık ayında kapatılan 1 No’lu yüksek fırın gibi yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip. Bu iki yüksek fırının devre dışı bırakılmasıyla Usiminas yalnızca yıllık 3 milyon mt kapasiteye sahip 3 No’lu fırın ile üretim yapacak.

Brezilya 2023 yılında Çin’den 2,37 milyon mt çelik ithal ederken bu rakam 2022 yılında 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Usiminas 

Benzer Haber ve Analizler

Usiminas en büyük yüksek fırınını tekrar devreye alacak

18 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları artış kaydetti

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Usiminas 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye alırken 1 No’lu fırını kapatmayı planlıyor

12 Ara | Çelik Haberler

Usiminas’ın demir cevheri birimi üretimi artırmayı planlıyor

05 Ara | Çelik Haberler

Usiminas yüksek fırınını devre dışı bırakmayı planlıyor

23 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yükseldi

17 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları nispeten sabit

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları hafifçe arttı

01 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Usiminas üçüncü çeyrekte 33 milyon $ net zarar kaydetti

31 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları değişmedi

20 Eki | Yassı Ürünler ve Slab