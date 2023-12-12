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Usiminas 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye alırken 1 No’lu fırını kapatmayı planlıyor

Salı, 12 Aralık 2023 09:47:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye alırken 1 No’lu yüksek fırınını geçici süreliğine kapatmayı planladığını açıkladı.

Şirketin CFO’su Thiago Rodrigues, bu planın ülkedeki zayıf çelik talebine karşı mücadele etmek için değerlendirildiğini ifade etti.

1 No’lu yüksek fırın yıllık 600.000 mt pik demir üretim kapasitesine sahip. 540 milyon $ değerinde yenileme çalışmaları yapılmış olan 3 No’lu yüksek fırının kapasitesi ise yıllık 3 milyon mt.

Rodrigues, aynı kapasiteye sahip 1 ve 2 No’lu yüksek fırınların aynı anda çalışmaya devam ettiği sürece üretimin talebin üzerine çıkacağını ve 3 No’lu yüksek fırının yenileme çalışmaları sayesinde daha az maliyet gerektirip daha fazla üretim yapabildiğini ifade etti. 3 No’lu yüksek fırının beklenenin %30 üzerinde performans gösterdiği ve kok tüketiminin %20 azaldığı açıklandı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Usiminas 

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