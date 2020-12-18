Usiminas 2021 yılının Haziran ayında 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete sokacak

Cuma, 18 Aralık 2020 11:52:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Minas Gerais eyaletindeki Ipatinga tesisinde bulunan 2 No’lu yüksek fırınını 2021 yılının Haziran ayında yeniden faaliyete başlatmayı planlıyor.

Şirket, yönetim kurulunun, söz konusu fırını yeniden başlatmak için tahmini 67 milyon BRL (13,2 milyon $) sermaye harcamasını onayladığını söyledi.

Buna ek olarak, şirketin yönetim kurulu, şirkete ait bir gayrimenkulü 130 milyon BRL (25,7 milyon $) karşılığında satmayı da onayladı. Söz konusu gayrimenkulde, Usiminas tarafından 1969 yılında oluşturulmuş bir kurum bulunuyor. Şirket, söz konusu kurum için henüz yeni bir ofis yeri açıklamadı.