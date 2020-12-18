﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Usiminas 2021 yılının Haziran ayında 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete sokacak

Cuma, 18 Aralık 2020 11:52:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Minas Gerais eyaletindeki Ipatinga tesisinde bulunan 2 No’lu yüksek fırınını 2021 yılının Haziran ayında yeniden faaliyete başlatmayı planlıyor.

Şirket, yönetim kurulunun, söz konusu fırını yeniden başlatmak için tahmini 67 milyon BRL (13,2 milyon $) sermaye harcamasını onayladığını söyledi.

Buna ek olarak, şirketin yönetim kurulu, şirkete ait bir gayrimenkulü 130 milyon BRL (25,7 milyon $) karşılığında satmayı da onayladı. Söz konusu gayrimenkulde, Usiminas tarafından 1969 yılında oluşturulmuş bir kurum bulunuyor. Şirket, söz konusu kurum için henüz yeni bir ofis yeri açıklamadı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Usiminas  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Ara

Usiminas günlük ortalama nihai mamul üretimi birinci çeyrekteki seviyeyi geçtiği için iyimser
08  Ara

Sinobras haddeleme tesisinde %86 kapasiteyle faaliyet gösteriyor
04  Ara

Brezilya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında %3,5 arttı
02  Ara

Usiminas çelik fiyatlarını Aralık ayında artırabilir
23  Kas

CSN 2 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlattı