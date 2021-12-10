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US Steel sürdürülebilir yük vagonu üretimi için Norfolk Southern ve Greenbrier ile güçlerini birleştirdi

Cuma, 10 Aralık 2021 11:25:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel, Norfolk Southern ve The Greenbrier Companies, Inc. tarafından yapılan ortak açıklamada sürdürülebilir yük vagonu üretildiği duyuruldu.

US Steel’in geliştirdiği yüksek dayanımlı ve hafif çelik tekniği kullanılarak üretilen vagonların boş ağırlığının 6.803 kilograma kadar azaltıldığı belirtiliyor. Vagonlar, hurda, rulo, talaş, slab ve cevher gibi dökme malzemelerin taşımacılığında kullanılıyor. Norfolk Southern, ilk etapta, mühendisliğini Greenbrier’ın yaptığı vagonlardan 800 adet satın alacak.

Yapılan açıklamada, “Hafif ve yüksek mukavemetli çelik, yük vagonu üretimi açısından gerçek bir devrim niteliğinde. Bu sayede, vagonlarda daha fazla malzeme taşınmakla kalmayacak, hem bizim faaliyetlerimiz hem de müşterilerimizin faaliyetleri daha çevre dostu hale gelecek,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: US Steel  navlun  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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