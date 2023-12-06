UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde düştü

Çarşamba, 06 Aralık 2023 11:17:29 (GMT+3) | İstanbul

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %18,5 artış ve yıllık %0,6 düşüşle 1.016.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 9 milyon mt’a kıyasla 8,6 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %24,8 artış ve yıllık %0,9 düşüşle 774.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Bu yılın ilk dokuz ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 7 milyon mt seviyesinde yer aldı.