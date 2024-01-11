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UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Kasım ayında yükseldi

Perşembe, 11 Ocak 2024 12:25:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,2 ve yıllık %22 artışla 1.064.000 mt seviyesinde yer aldı. 2023’ün Ocak-Kasım döneminde ise ülkenin çelik üretimi 10,7 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %1,9 artış ve yıllık %16 artışla 878.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. 2023’ün ilk on bir ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 8,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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