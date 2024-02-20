UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Aralık ayında düştü

Salı, 20 Şubat 2024 10:12:58 (GMT+3) | İstanbul

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %27,8 düşüş ve yıllık %13,2 artışla 752.000 mt seviyesinde yer aldı. 2023 yılının tamamında ise ülkenin çelik üretimi 11,4 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %33,9 düşüş ve yıllık %5,8 artışla 564.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. 2023 yılında ise sektörün hurda geri dönüşümü 9,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.