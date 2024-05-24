Ukraynalı Zaporizhstal 2 No’lu yüksek fırınındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:47:14 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, bağlı kuruluşu Zaporizhstal’in 2 No’lu yüksek fırınında gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını tamamladığını ve altı günlük duruşun ardından fırını devreye aldığını açıkladı. Şirket, bakım çalışmaları için 85 milyon UAH’un (2,1 milyon $) üzerinde harcama yaptı.

Ekipman güvenilirliğini ve ürün kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bakım çalışmaları, dökümhane ekipmanı, hidrolik ve yağlama sistemlerinin onarımı ile üretim birimindeki havalandırma sistemlerinin bakımını içeriyordu.