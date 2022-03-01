﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna işgali Meksika çelik sektörünü şimdiden etkilemeye başladı

Salı, 01 Mart 2022 10:13:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Meksika çelik sektörü üzerindeki etkileri şimdiden görülmeye başladı.

BDT’den bazı çelik ürünlerini ithal eden Meksika’da malzeme fiyatlarındaki artış yerel sektörü olumsuz etkiliyor.

Lojistik maliyetlerinin %10 arttığı, demir cevheri ve hurda fiyatlarının da yukarı yönlü hareket ettiği söyleniyor.

Ayrıca hammadde ve çelik fiyatlarındaki artışlar sonucunda yerel inşaat sektörünün maliyetlerinin de yükseleceği belirtiliyor.

Meksika ayrıca söz konusu bölgeden petrol ve petrol ürünleri ithal ediyor.


Etiketler: Meksika  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Mar

Minera Autlan dördüncü çeyrekte net zarar açıkladı

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Şub

Meksikalı ICH dördüncü çeyrekte zarardan kâra döndü

Son Tarihli İlgili Haberler

22 Şub

Meksikalı Grupo Simec dördüncü çeyrekte kâra döndü

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Şub

Ternium galvanizleme ve asitleme birimleri inşa etmek amacıyla Meksika’da 1 milyar $ yatırım yapacak

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Brezilya Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesinin bitiş tarihini paylaştı