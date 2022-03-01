Ukrayna işgali Meksika çelik sektörünü şimdiden etkilemeye başladı

Salı, 01 Mart 2022 10:13:50 (GMT+3) | Sao Paulo

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Meksika çelik sektörü üzerindeki etkileri şimdiden görülmeye başladı.

BDT’den bazı çelik ürünlerini ithal eden Meksika’da malzeme fiyatlarındaki artış yerel sektörü olumsuz etkiliyor.

Lojistik maliyetlerinin %10 arttığı, demir cevheri ve hurda fiyatlarının da yukarı yönlü hareket ettiği söyleniyor.

Ayrıca hammadde ve çelik fiyatlarındaki artışlar sonucunda yerel inşaat sektörünün maliyetlerinin de yükseleceği belirtiliyor.

Meksika ayrıca söz konusu bölgeden petrol ve petrol ürünleri ithal ediyor.