TYASA vasıflı çelik üretimini artırmak için vakumlu gaz giderme tesisi sipariş etti

Meksikalı çelik üreticisi TYASA, Ixtaczoquitlán tesisinde kurulacak çift vakumlu gaz giderme tesisi için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Yeni tesisle şirketin çelikhanedeki kapasitesini artırması, üretim verimliliğini iyileştirmesi ve yüksek kaliteli çelik kalitelerinden oluşan ürün portföyünü genişletmesi hedefleniyor.

2027’nin Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni tesis, çelikhane performansını artırarak genel çelik üretimini destekleyecek ve daha yüksek tonajlarda katma değerli çelik kalitelerinin üretilmesine imkan sağlayacak.

Primetals sözleşme kapsamında mekanik ekipman, vakum pompa sistemi, hidrolik ve akışkan sistemleri, Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri, elektrik ekipmanları ve kurulum ile devreye alma süreçlerine yönelik danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere çift vakumlu gaz giderme tesisinin tamamını tedarik edecek.

Ekipman, TYASA’nın mevcut çelikhane konfigürasyonuna entegre edilecek şekilde özel olarak tasarlandı. Tesis, Primetals tarafından daha önce tedarik edilen çift pota ocaklarıyla birlikte çalışacak ve aynı ray hatları ile modifiye edilmiş pota arabalarını kullanacak. Bu düzenleme pota ocağı işlemi ve vakumlu gaz giderme sürecinin ek operasyon gerek kalmadan gerçekleştirilmesini sağlayarak işlem süresini kısaltacak ve verimliliği artıracak.