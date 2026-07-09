Meksika’nın çelik üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %5,2 arttı

Meksika Çelik Birliği Canacero’nun verilerine göre ülkenin nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 7,2 milyon mt seviyesinden %5,2 artışla 7,61 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul üretimi, 2025’in Mayıs ayında kaydedilen 1,33 milyon mt seviyesinden %18,1 artışla 1,57 milyon mt oldu.

Mayıs ayında toplam çelik üretimi, 2025’in aynı ayında kaydedilen 965.000 mt seviyesinden %34,9 artışla 1,3 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında üretim tonajları (mt):

Ürün Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Değişim (%) İnşaat demiri 1,73 milyon 1,64 milyon 5,6 Sıcak rulo sac 1,7 milyon 1,36 milyon 24,9 Galvanizli sac 1,18 milyon 1,38 milyon -13,8 Soğuk rulo sac 1,16 milyon 1,35 milyon -14,2 Levha 936.000 854.000 9,6 Filmaşin 932.000 984.000 -5,2 Tel 755.000 797.000 -5,2 Yapısal çelik profiller 407.000 348.000 16,9 Alaşımsız borular 316.000 289.000 9,6 Alaşımlı borular 263.000 250.000 5,2

Meksika’da nihai mamul tüketimi Ocak-Mayıs döneminde %1,2 artarak Ocak-Mayıs 2025 döneminde kaydedilen 10,74 milyon mt seviyesinden 10,88 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul tüketimi, Mayıs 2025’teki 1,99 milyon mt seviyesinden %11,3 artışla 2,21 milyon mt oldu.

Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında tüketim tonajları (mt):

Ürün Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Değişim (%) Sıcak rulo sac 2,05 milyon 1,83 milyon 12,2 Galvanizli sac 1,78 milyon 1,94 milyon -8,5 İnşaat demiri 1,7 milyon 1,58 milyon 6,7 Soğuk rulo sac 1,61 milyon 1,86 milyon -13,8 Levha 1,26 milyon 1,14 milyon 10,7 Filmaşin 992.000 1,02 milyon -3,6 Alaşımlı levha 831.000 822.000 1,1 Tel 753.000 756.000 -0,4 Çubuk 509.000 538.000 -5,5 Yapısal çelik profiller 397.000 340.000 1,2

Canacero’ya göre nihai mamul çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı beş ayında kaydedilen 1,24 milyon mt seviyesinden %29 düşüşle 883.000 mt seviyesine geriledi. Aynı dönemde nihai mamul çelik ürünleri ithalatı ise 4,74 milyon mt seviyesinden %12,7 düşüşle 4,15 milyon mt oldu.

Ocak-Mayıs 2026 döneminde ülke bazında nihai mamul çelik ithalatı: