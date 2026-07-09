Meksika’nın çelik üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %5,2 arttı

Meksika Çelik Birliği Canacero’nun verilerine göre ülkenin nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 7,2 milyon mt seviyesinden %5,2 artışla 7,61 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul üretimi, 2025’in Mayıs ayında kaydedilen 1,33 milyon mt seviyesinden %18,1 artışla 1,57 milyon mt oldu.
Mayıs ayında toplam çelik üretimi, 2025’in aynı ayında kaydedilen 965.000 mt seviyesinden %34,9 artışla 1,3 milyon mt seviyesine yükseldi.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında üretim tonajları (mt):
|Ürün
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Değişim (%)
|İnşaat demiri
|1,73 milyon
|1,64 milyon
|5,6
|Sıcak rulo sac
|1,7 milyon
|1,36 milyon
|24,9
|Galvanizli sac
|1,18 milyon
|1,38 milyon
|-13,8
|Soğuk rulo sac
|1,16 milyon
|1,35 milyon
|-14,2
|Levha
|936.000
|854.000
|9,6
|Filmaşin
|932.000
|984.000
|-5,2
|Tel
|755.000
|797.000
|-5,2
|Yapısal çelik profiller
|407.000
|348.000
|16,9
|Alaşımsız borular
|316.000
|289.000
|9,6
|Alaşımlı borular
|263.000
|250.000
|5,2
Meksika’da nihai mamul tüketimi Ocak-Mayıs döneminde %1,2 artarak Ocak-Mayıs 2025 döneminde kaydedilen 10,74 milyon mt seviyesinden 10,88 milyon mt seviyesine yükseldi. Mayıs ayında nihai mamul tüketimi, Mayıs 2025’teki 1,99 milyon mt seviyesinden %11,3 artışla 2,21 milyon mt oldu.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ürün bazında tüketim tonajları (mt):
|Ürün
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Değişim (%)
|Sıcak rulo sac
|2,05 milyon
|1,83 milyon
|12,2
|Galvanizli sac
|1,78 milyon
|1,94 milyon
|-8,5
|İnşaat demiri
|1,7 milyon
|1,58 milyon
|6,7
|Soğuk rulo sac
|1,61 milyon
|1,86 milyon
|-13,8
|Levha
|1,26 milyon
|1,14 milyon
|10,7
|Filmaşin
|992.000
|1,02 milyon
|-3,6
|Alaşımlı levha
|831.000
|822.000
|1,1
|Tel
|753.000
|756.000
|-0,4
|Çubuk
|509.000
|538.000
|-5,5
|Yapısal çelik profiller
|397.000
|340.000
|1,2
Canacero’ya göre nihai mamul çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde 2025 yılının aynı beş ayında kaydedilen 1,24 milyon mt seviyesinden %29 düşüşle 883.000 mt seviyesine geriledi. Aynı dönemde nihai mamul çelik ürünleri ithalatı ise 4,74 milyon mt seviyesinden %12,7 düşüşle 4,15 milyon mt oldu.
Ocak-Mayıs 2026 döneminde ülke bazında nihai mamul çelik ithalatı:
|Ülke
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Değişim (%)
|ABD
|1,67 milyon
|1,66 milyon
|0,3
|Japonya
|768.000
|773.000
|-0,6
|Güney Kore
|579.000
|725.000
|-20,2
|Çin
|353.000
|417.000
|-15,4
|Almanya
|141.000
|155.000
|-9,3