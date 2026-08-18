TYASA Meksika'daki yeni vasıflı çubuk tesisini devreye aldı

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Meksikalı çelik üreticisi TYASA'nın Orizaba'nın Ixtaczoquitlán bölgesinde yer alan yıllık 350.000 mt kapasiteli yeni vasıflı çubuk tesisini başarıyla devreye aldığını açıkladı.

Tamamı Danieli tarafından tedarik edilen kompleks, dört bantlı ve dört merdaneli ebatlandırma blokuyla donatılmış bir sıcak haddehanenin yanı sıra doğrultma, soyma ve su arıtma hatlarını içeriyor. Çekme ve ısıl işlem hatlarının kurulumunda da son aşamaya gelindi.

2026'nın Nisan ayında ilk test çalışmalarına başlayan TYASA, tesisteki ilk sıcak kütüğü 25 Mayıs'ta haddeledi ve ilk çubuğu 6 Temmuz'da ebatlandırma bloğundan geçirdi. Tesis şimdi de üretim kapasitesi, enerji verimliliği, operasyonel süreklilik ve metalürjik kalitenin değerlendirileceği performans testleri aşamasına geçti. Danieli'ye göre yapılacak testler TYASA'nın vasıflı çubuk üretim kabiliyetlerini artırarak şirketin pazardaki konumunu güçlendirecek.