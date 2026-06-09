TYASA Meksika’daki vasıflı çelik projesinin ilk fazını devreye aldı

Meksikalı çelik üreticisi Talleres y Aceros S.A. de C.V. (TYASA), yüksek kaliteli çelik segmentindeki varlığını güçlendiren vasıflı çelik projesinin ilk fazını 25 Mayıs tarihinde devreye aldığını açıkladı.

Şirketin Veracruz’daki çelik kompleksinde kurulan yeni tesis, yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip. Tesisin otomotiv, metal işleme, petrol ve gaz, enerji ve takım imalatı başta olmak üzere çeşitli sektörlerden gelen talebi karşılaması hedefleniyor.

İlk faz kapsamında tesiste 0,5-4 inç çap aralığında yuvarlak çubukların yanı sıra 2-4 inç genişliğinde ve 5/16-1 inç kalınlığında sıcak haddelenmiş lama üretilecek. Bu faz, TYASA’nın daha kapsamlı vasıflı çelik ve çubuk projesinin bir parçasını oluşturuyor. Proje kapsamında yer alan soğuk işleme hatları ve ısıl işlem hatlarının ise bu yılın üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirkete göre yeni tesisin devreye alınması Meksika çelik sektörü açısından önemli bir adım niteliği taşıyor. Söz konusu ürünlerde ülkenin uzun yıllardır büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu belirtilirken, TYASA yeni kapasiteyle yerel özel çelik arzını güçlendirmeyi ve Meksikalı imalatçılar için daha dayanıklı ve rekabetçi tedarik zincirlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Projeye yapılan yatırım 250 milyon $ seviyesinde yer aldı. Projenin geliştirme, inşaat ve devreye alma aşamalarında 250 doğrudan ve 3.000’in üzerinde dolaylı istihdam yaratıldı.

Vasıflı çelik projesinin ilk fazının devreye alınmasıyla TYASA’nın toplam yıllık üretim kapasitesi 1,6 milyon mt seviyesine ulaştı. Şirket, projenin TYASA için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ve şirketin ticari uzun ürünler, yassı çelikler ve yüksek performanslı endüstriyel uygulamalara yönelik vasıflı çelikler dahil olmak üzere tüm çelik ürün portföyünde faaliyet gösteren Meksika’daki tek üretici olarak konumunu pekiştirdiğini belirtti.