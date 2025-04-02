TYASA Meksika’daki kapasitesini artırmak için yatırım yapacak

Meksikalı çelik üreticisi TYASA, üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için 450 milyon $ değerinde yatırım yapacağını açıkladı.

TYASA Başkanı Oscar Chahin, yatırımlar arasında yıllık 350.000 mt kapasiteli ve 2025 yılında devreye alınması beklenen bir vasıflı çelik haddehanesi olduğunu söyledi.

Kapasite artışıyla birlikte ABD, Kanada ve Asya’dan ithal yüksek katma değerli ürün ithalatının ikame edilmesi bekleniyor. Otomotiv sektörüne yönlendirilen bu ithalat, madencilik ve kamu inşaatı gibi diğer sektörler de dahil olmak üzere Meksika iç piyasasının yaklaşık %40’ını oluşturuyor.

Veracruz’da üretim tesisi, Silao, Merida ve Arriaga’da ise dağıtım merkezleri bulunan şirket iç piyasadaki nüfuzunu artırmayı hedefliyor. Şirket yeni üretim kapasitesiyle birlikte ihracat piyasalarına da dahil olabilir.