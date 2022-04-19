Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %105,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %91,9 ve yıllık %175,7 artışla 156.860 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %86,5 ve yıllık %205,5 artışla 89,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %105,8 artışla 238.588 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %156,1 artışla 137,5 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %262 artışla 95.671 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 71.512 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
95.671
|
26.425
|
262,05
|
41.014
|
7.046
|
482,09
|
Ukrayna
|
71.512
|
38.213
|
87,14
|
53.023
|
14.882
|
256,29
|
Brazil
|
63.104
|
33.000
|
91,22
|
60.386
|
33.000
|
82,99
|
Germany
|
7.994
|
18.040
|
-55,69
|
2.409
|
1.969
|
22,35
Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: