Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %105,8 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 14:15:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %91,9 ve yıllık %175,7 artışla 156.860 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %86,5 ve yıllık %205,5 artışla 89,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %105,8 artışla 238.588 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %156,1 artışla 137,5 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %262 artışla 95.671 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 71.512 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 95.671 26.425 262,05 41.014 7.046 482,09 Ukrayna 71.512 38.213 87,14 53.023 14.882 256,29 Brazil 63.104 33.000 91,22 60.386 33.000 82,99 Germany 7.994 18.040 -55,69 2.409 1.969 22,35

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: