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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Şubat döneminde %105,8 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 14:15:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %91,9 ve yıllık %175,7 artışla 156.860 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %86,5 ve yıllık %205,5 artışla 89,5 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %105,8 artışla 238.588 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %156,1 artışla 137,5 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %262 artışla 95.671 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 71.512 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

95.671

26.425

262,05

41.014

7.046

482,09

Ukrayna

71.512

38.213

87,14

53.023

14.882

256,29

Brazil

63.104

33.000

91,22

60.386

33.000

82,99

Germany

7.994

18.040

-55,69

2.409

1.969

22,35

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: pik demir hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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