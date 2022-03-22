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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %38,5 arttı

Salı, 22 Mart 2022 12:10:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %7,2 düşüş ve yıllık %38,5 artışla 81.728 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %6,1 düşüş ve yıllık %96,8 artışla 47,97 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %182 artışla 54.657 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 18.489 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

54.657

19.380

182,03

Ukrayna

18.489

23.331

-20,75

Almanya

5.585

16.071

-65,25

Brezilya

2.718

-

-

Türkiye'nin Ocak ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: pik demir  hammaddeler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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