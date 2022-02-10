Türkiye’nin kütük ithalatı 2021 yılında %96,3 arttı

Perşembe, 10 Şubat 2022 14:04:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %6,5 ve yıllık %163,8 artış kaydederek 216.332 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %91,1 ve yıllık %262 artışla 149,9 milyon $ olarak kaydedildi.





2021 yılında, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,3 artışla 2,83 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %184,6 artışla 1,79 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,6 milyon mt ile yıllık %70,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 434.715 mt ile Cezayir takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.571.733 922.697 70,34 61.080 24.507 149,23 Cezayir 434.715 - - 82.549 - - Ukrayna 350.118 350.124 - 25.261 40.948 -38,31 Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 64.333 15.492 315,27 3.630 4.088 -11,20 Hindistan 49.960 - - 19.998 - - Gürcistan 47.121 34.381 37,06 4.013 3.969 1,11 Arnavutluk 28.336 2.569 1003,00 - 2.409 - İtalya 21.897 9.703 125,67 655 2.239 -70,75

2021 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: