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Türkiye’nin kütük ithalatı 2021 yılında %96,3 arttı

Perşembe, 10 Şubat 2022 14:04:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %6,5 ve yıllık %163,8 artış kaydederek 216.332 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %91,1 ve yıllık %262 artışla 149,9 milyon $ olarak kaydedildi.


 

2021 yılında, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,3 artışla 2,83 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %184,6 artışla 1,79 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,6 milyon mt ile yıllık %70,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 434.715 mt ile Cezayir takip etti.

Türkiye'nin 2021 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.571.733

922.697

70,34

61.080

24.507

149,23

Cezayir

434.715

-

-

82.549

-

-

Ukrayna

350.118

350.124

-

25.261

40.948

-38,31

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

64.333

15.492

315,27

3.630

4.088

-11,20

Hindistan

49.960

-

-

19.998

-

-

Gürcistan

47.121

34.381

37,06

4.013

3.969

1,11

Arnavutluk

28.336

2.569

1003,00

-

2.409

-

İtalya

21.897

9.703

125,67

655

2.239

-70,75

2021 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  yarı ürünler  Avrupa  Türkiye  kütük  |  benzer haberler »


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