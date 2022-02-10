Türkiye’nin kütük ithalatı 2021 yılında %96,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %6,5 ve yıllık %163,8 artış kaydederek 216.332 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %91,1 ve yıllık %262 artışla 149,9 milyon $ olarak kaydedildi.
2021 yılında, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %96,3 artışla 2,83 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %184,6 artışla 1,79 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,6 milyon mt ile yıllık %70,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 434.715 mt ile Cezayir takip etti.
Türkiye'nin 2021 yılında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.571.733
|
922.697
|
70,34
|
61.080
|
24.507
|
149,23
|
Cezayir
|
434.715
|
-
|
-
|
82.549
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
350.118
|
350.124
|
-
|
25.261
|
40.948
|
-38,31
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
64.333
|
15.492
|
315,27
|
3.630
|
4.088
|
-11,20
|
Hindistan
|
49.960
|
-
|
-
|
19.998
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
47.121
|
34.381
|
37,06
|
4.013
|
3.969
|
1,11
|
Arnavutluk
|
28.336
|
2.569
|
1003,00
|
-
|
2.409
|
-
|
İtalya
|
21.897
|
9.703
|
125,67
|
655
|
2.239
|
-70,75
2021 yılında Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: