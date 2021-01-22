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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12,6 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 11:52:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %3,6 ve yıllık %56 artışla 40.317 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %15,8 ve yıllık %55,6 artışla 23,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %12,6 artışla 655.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,3 düşüşle 341,83 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,31 artışla 389.077 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 65.168 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2020

Ocak-Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Kasım 2020

Kasım 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

389.077

298.589

30,31

17.952

13.334

34,63

Belçika

65.168

54.249

20,13

2.636

3.697

-28,70

Güney Kore

55.282

11.586

377,14

4.867

541

799,63

Çin

38.482

15.271

151,99

3.646

106

3339,62

Romanya

31.551

61.968

-49,09

974

3.345

-70,88

Hollanda

20.546

20.918

-1,78

4.231

2.084

103,02

Ukrayna

15.639

11.720

33,44

1.670

-

-

İtalya

15.134

40.279

-62,43

2.828

298

848,99

İsveç

3.928

4.953

-20,69

423

487

-13,14

Avusturya

3.686

1.085

239,72

529

134

294,78

Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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