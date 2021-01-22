Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12,6 arttı

Cuma, 22 Ocak 2021 11:52:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %3,6 ve yıllık %56 artışla 40.317 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %15,8 ve yıllık %55,6 artışla 23,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %12,6 artışla 655.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,3 düşüşle 341,83 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,31 artışla 389.077 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 65.168 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2020 Ocak-Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Kasım 2020 Kasım 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 389.077 298.589 30,31 17.952 13.334 34,63 Belçika 65.168 54.249 20,13 2.636 3.697 -28,70 Güney Kore 55.282 11.586 377,14 4.867 541 799,63 Çin 38.482 15.271 151,99 3.646 106 3339,62 Romanya 31.551 61.968 -49,09 974 3.345 -70,88 Hollanda 20.546 20.918 -1,78 4.231 2.084 103,02 Ukrayna 15.639 11.720 33,44 1.670 - - İtalya 15.134 40.279 -62,43 2.828 298 848,99 İsveç 3.928 4.953 -20,69 423 487 -13,14 Avusturya 3.686 1.085 239,72 529 134 294,78

Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: