Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %3,6 ve yıllık %56 artışla 40.317 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %15,8 ve yıllık %55,6 artışla 23,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %12,6 artışla 655.413 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,3 düşüşle 341,83 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %30,31 artışla 389.077 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 65.168 mt soğuk rulo ihraç eden Belçika takip etti.
Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2020
|
Ocak-Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2020
|
Kasım 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
389.077
|
298.589
|
30,31
|
17.952
|
13.334
|
34,63
|
Belçika
|
65.168
|
54.249
|
20,13
|
2.636
|
3.697
|
-28,70
|
Güney Kore
|
55.282
|
11.586
|
377,14
|
4.867
|
541
|
799,63
|
Çin
|
38.482
|
15.271
|
151,99
|
3.646
|
106
|
3339,62
|
Romanya
|
31.551
|
61.968
|
-49,09
|
974
|
3.345
|
-70,88
|
Hollanda
|
20.546
|
20.918
|
-1,78
|
4.231
|
2.084
|
103,02
|
Ukrayna
|
15.639
|
11.720
|
33,44
|
1.670
|
-
|
-
|
İtalya
|
15.134
|
40.279
|
-62,43
|
2.828
|
298
|
848,99
|
İsveç
|
3.928
|
4.953
|
-20,69
|
423
|
487
|
-13,14
|
Avusturya
|
3.686
|
1.085
|
239,72
|
529
|
134
|
294,78
Türkiye'nin geçen yılın ilk on bir ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: