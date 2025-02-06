Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2024’te %85,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %115,7 ve yıllık %26,3 artışla 220.806 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %103,2 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %10,7 artışla 125,39 milyon $ oldu.
2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %85,6 artışla 2.315.798 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69,4 artışla 1,47 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - 2024
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 715.058 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 256.328 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 244.963 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
2024 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
2024
2023
Yıllık değişim
Aralık 2024
Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
İtalya
715.058
308.013
132,2
104.173
52.733
97,5
İspanya
256.328
95.615
168,1
7.089
9.381
-24,4
Mısır
244.963
243.644
0,5
10.950
53.739
-79,6
Cezayir
147.321
85.923
71,5
5.602
16.437
-65,9
Yunanistan
129.399
68.155
89,9
17.708
9.041
95,9
Portekiz
111.672
1.629
>1000
-
-
-
Ukrayna
68.992
26.183
163,5
11.867
2.926
305,6
İngiltere
57.928
35.009
65,5
-
-
-
Sırbistan
45.371
15.189
198,7
2.329
2.187
6,5
Belçika
44.284
67.322
-34,2
2.930
-
-
Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı dağılımı - 2024