Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2024’te %85,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %115,7 ve yıllık %26,3 artışla 220.806 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %103,2 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %10,7 artışla 125,39 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %85,6 artışla 2.315.798 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69,4 artışla 1,47 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 715.058 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 256.328 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 244.963 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2024 yılında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) İtalya 715.058 308.013 132,2 104.173 52.733 97,5 İspanya 256.328 95.615 168,1 7.089 9.381 -24,4 Mısır 244.963 243.644 0,5 10.950 53.739 -79,6 Cezayir 147.321 85.923 71,5 5.602 16.437 -65,9 Yunanistan 129.399 68.155 89,9 17.708 9.041 95,9 Portekiz 111.672 1.629 >1000 - - - Ukrayna 68.992 26.183 163,5 11.867 2.926 305,6 İngiltere 57.928 35.009 65,5 - - - Sırbistan 45.371 15.189 198,7 2.329 2.187 6,5 Belçika 44.284 67.322 -34,2 2.930 - -

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı dağılımı - 2024