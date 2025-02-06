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Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2024’te %85,6 arttı

Perşembe, 06 Şubat 2025 11:07:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %115,7 ve yıllık %26,3 artışla 220.806 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %103,2 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %10,7 artışla 125,39 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %85,6 artışla 2.315.798 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %69,4 artışla 1,47 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>'nin <a href='sicak-rulo-sac'>sıcak rulo sac</a> ihracatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke 715.058 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, 256.328 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve 244.963 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2024 yılında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2024

2023

Yıllık değişim
(%)

Aralık 2024

Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

İtalya

715.058

308.013

132,2

104.173

52.733

97,5

İspanya

256.328

95.615

168,1

7.089

9.381

-24,4

Mısır

244.963

243.644

0,5

10.950

53.739

-79,6

Cezayir

147.321

85.923

71,5

5.602

16.437

-65,9

Yunanistan

129.399

68.155

89,9

17.708

9.041

95,9

Portekiz

111.672

1.629

>1000

-

-

-

Ukrayna

68.992

26.183

163,5

11.867

2.926

305,6

İngiltere

57.928

35.009

65,5

-

-

-

Sırbistan

45.371

15.189

198,7

2.329

2.187

6,5

Belçika

44.284

67.322

-34,2

2.930

-

-

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı dağılımı - 2024

<a href='turkiye'>Türkiye</a>'nin <a href='sicak-rulo-sac'>sıcak rulo sac</a> ihracatı dağılımı - 2024

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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