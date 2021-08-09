Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %12,2 ve Mayıs ayına göre %35 düşüşle 343.119 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %68,5 artış ve aylık %32,1 düşüşle 284,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %50,3 artarak 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %133,8 artışla 1,68 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %122,41 artışla 1,10 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 611.770 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.101.487
|
495.260
|
122,41
|
163.826
|
129.106
|
26,89
|
Ukrayna
|
611.770
|
285.714
|
114,12
|
64.526
|
56.311
|
14,59
|
Japonya
|
206.080
|
106.736
|
93,07
|
30.475
|
44.351
|
-31,29
|
Hindistan
|
197.856
|
-
|
-
|
49.169
|
-
|
-
|
Fransa
|
134.413
|
226.217
|
-40,58
|
13.622
|
73.797
|
-81,54
|
Belçika
|
29.272
|
46.751
|
-37,39
|
2.927
|
12.596
|
-76,76
|
Çin
|
23.121
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
18.432
|
50.188
|
-63,27
|
3.615
|
6.341
|
-42,99
|
İspanya
|
11.227
|
12.127
|
-7,42
|
1.250
|
2.592
|
-51,77
|
İngiltere
|
10.781
|
27.283
|
-60,48
|
-
|
25.492
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: