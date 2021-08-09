Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,3 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:37:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %12,2 ve Mayıs ayına göre %35 düşüşle 343.119 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %68,5 artış ve aylık %32,1 düşüşle 284,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %50,3 artarak 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %133,8 artışla 1,68 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %122,41 artışla 1,10 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 611.770 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.101.487 495.260 122,41 163.826 129.106 26,89 Ukrayna 611.770 285.714 114,12 64.526 56.311 14,59 Japonya 206.080 106.736 93,07 30.475 44.351 -31,29 Hindistan 197.856 - - 49.169 - - Fransa 134.413 226.217 -40,58 13.622 73.797 -81,54 Belçika 29.272 46.751 -37,39 2.927 12.596 -76,76 Çin 23.121 - - - - - Romanya 18.432 50.188 -63,27 3.615 6.341 -42,99 İspanya 11.227 12.127 -7,42 1.250 2.592 -51,77 İngiltere 10.781 27.283 -60,48 - 25.492 -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: