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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,3 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 11:37:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %12,2 ve Mayıs ayına göre %35 düşüşle 343.119 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %68,5 artış ve aylık %32,1 düşüşle 284,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %50,3 artarak 2,40 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %133,8 artışla 1,68 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %122,41 artışla 1,10 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 611.770 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Haziran döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.101.487

495.260

122,41

163.826

129.106

26,89

Ukrayna

611.770

285.714

114,12

64.526

56.311

14,59

Japonya

206.080

106.736

93,07

30.475

44.351

-31,29

Hindistan

197.856

-

-

49.169

-

-

Fransa

134.413

226.217

-40,58

13.622

73.797

-81,54

Belçika

29.272

46.751

-37,39

2.927

12.596

-76,76

Çin

23.121

-

-

-

-

-

Romanya

18.432

50.188

-63,27

3.615

6.341

-42,99

İspanya

11.227

12.127

-7,42

1.250

2.592

-51,77

İngiltere

10.781

27.283

-60,48

-

25.492

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Avrupa  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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