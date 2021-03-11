Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %6,8 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 12:11:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %6,8 düşüş fakat Aralık ayına göre %35,9 artışla 358.687 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 ve aylık %32,9 artışla 198,46 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %8,29 artışla 134.139 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 122.250 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 134.139 123.873 8,29 Ukrayna 122.250 46.563 162,55 Japonya 52.992 19.957 165,53 Fransa 29.624 39.006 -24,05 Belçika 6.376 18.867 -66,21 Güney Kore 4.554 2.250 102,40 Yunanistan 3.136 - - Hollanda 1.551 76.943 -97,98 İspanya 1.276 2.808 -54,56 Almanya 1.099 11.136 -90,13

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: