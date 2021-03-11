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Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak ayında %6,8 düştü

Perşembe, 11 Mart 2021 12:11:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %6,8 düşüş fakat Aralık ayına göre %35,9 artışla 358.687 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 ve aylık %32,9 artışla 198,46 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık %8,29 artışla 134.139 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 122.250 mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

134.139

123.873

8,29

Ukrayna

122.250

46.563

162,55

Japonya

52.992

19.957

165,53

Fransa

29.624

39.006

-24,05

Belçika

6.376

18.867

-66,21

Güney Kore

4.554

2.250

102,40

Yunanistan

3.136

-

-

Hollanda

1.551

76.943

-97,98

İspanya

1.276

2.808

-54,56

Almanya

1.099

11.136

-90,13

Ocak ayında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  Türkiye  çelik üretimi  yassı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


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