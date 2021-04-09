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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %64,9 düştü

Cuma, 09 Nisan 2021 14:48:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %45,8 ve yıllık %71,9 düşüşle 58.999 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %34,5 ve yıllık bazda %60,5 düşüşle 38,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %64,9 düşerek 167.845 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %54,5 düşerek 97,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %844,43 artışla 26.463 mt alım yapan Tunus oldu. Tunus’u Türkiye’den 25.261 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Tunus

26.463

2.802

844,43

21.310

-

-

İtalya

25.261

219.336

-88,48

4.806

74.778

-93,57

İspanya

23.783

72.450

-67,17

4.192

58.894

-92,88

Güney Afrika

20.114

-

-

-

-

-

Pakistan

18.068

-

-

-

-

-

Cezayir

17.739

8.269

114,52

14.885

-

-

Bulgaristan

11.755

15.945

-26,28

-

608

-

Yunanistan

9.786

13.194

-25,83

6.642

3.858

72,16

Arnavutluk

4.386

6.951

-36,90

4.386

4.221

3,91

Irak

3.347

6.837

-51,05

699

3.492

-79,98

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Avrupa  yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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