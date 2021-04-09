Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Şubat döneminde %64,9 düştü

Cuma, 09 Nisan 2021 14:48:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %45,8 ve yıllık %71,9 düşüşle 58.999 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %34,5 ve yıllık bazda %60,5 düşüşle 38,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %64,9 düşerek 167.845 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %54,5 düşerek 97,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %844,43 artışla 26.463 mt alım yapan Tunus oldu. Tunus’u Türkiye’den 25.261 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Tunus 26.463 2.802 844,43 21.310 - - İtalya 25.261 219.336 -88,48 4.806 74.778 -93,57 İspanya 23.783 72.450 -67,17 4.192 58.894 -92,88 Güney Afrika 20.114 - - - - - Pakistan 18.068 - - - - - Cezayir 17.739 8.269 114,52 14.885 - - Bulgaristan 11.755 15.945 -26,28 - 608 - Yunanistan 9.786 13.194 -25,83 6.642 3.858 72,16 Arnavutluk 4.386 6.951 -36,90 4.386 4.221 3,91 Irak 3.347 6.837 -51,05 699 3.492 -79,98

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: