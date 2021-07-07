Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %21,7 düştü

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 11:55:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %35,5 ve yıllık %3,6 artışla 250.831 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %40,6 ve yıllık bazda %72,7 artışla 200,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %21,7 düşerek 818.440 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %18,4 artarak 583,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,13 düşüşle 253.152 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 127.046 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) İtalya 253.152 396.362 -36,13 90.525 71.999 25,73 İspanya 127.046 171.414 -25,88 31.341 21.455 46,08 ABD 119.961 8.174 1367,59 51.160 - - Tunus 49.863 11.357 339,05 15.581 - - Güney Afrika 44.876 - - 24.763 - - Yunanistan 30.142 44.845 -32,79 7.831 21.915 -64,27 Belçika 28.365 52.000 -45,45 - 43.084 - Bulgaristan 27.253 20.995 29,81 183 3.158 -94,21 Pakistan 18.068 - - - - - Cezayir 17.744 22.367 -20,67 - 14.080 -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: