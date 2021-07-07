Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %21,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %35,5 ve yıllık %3,6 artışla 250.831 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %40,6 ve yıllık bazda %72,7 artışla 200,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %21,7 düşerek 818.440 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %18,4 artarak 583,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,13 düşüşle 253.152 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 127.046 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
253.152
|
396.362
|
-36,13
|
90.525
|
71.999
|
25,73
|
İspanya
|
127.046
|
171.414
|
-25,88
|
31.341
|
21.455
|
46,08
|
ABD
|
119.961
|
8.174
|
1367,59
|
51.160
|
-
|
-
|
Tunus
|
49.863
|
11.357
|
339,05
|
15.581
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
44.876
|
-
|
-
|
24.763
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
30.142
|
44.845
|
-32,79
|
7.831
|
21.915
|
-64,27
|
Belçika
|
28.365
|
52.000
|
-45,45
|
-
|
43.084
|
-
|
Bulgaristan
|
27.253
|
20.995
|
29,81
|
183
|
3.158
|
-94,21
|
Pakistan
|
18.068
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cezayir
|
17.744
|
22.367
|
-20,67
|
-
|
14.080
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: