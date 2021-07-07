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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %21,7 düştü

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 11:55:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %35,5 ve yıllık %3,6 artışla 250.831 mt oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %40,6 ve yıllık bazda %72,7 artışla 200,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %21,7 düşerek 818.440 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %18,4 artarak 583,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %36,13 düşüşle 253.152 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 127.046 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

İtalya

253.152

396.362

-36,13

90.525

71.999

25,73

İspanya

127.046

171.414

-25,88

31.341

21.455

46,08

ABD

119.961

8.174

1367,59

51.160

-

-

Tunus

49.863

11.357

339,05

15.581

-

-

Güney Afrika

44.876

-

-

24.763

-

-

Yunanistan

30.142

44.845

-32,79

7.831

21.915

-64,27

Belçika

28.365

52.000

-45,45

-

43.084

-

Bulgaristan

27.253

20.995

29,81

183

3.158

-94,21

Pakistan

18.068

-

-

-

-

-

Cezayir

17.744

22.367

-20,67

-

14.080

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Avrupa  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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