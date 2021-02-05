Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2020’de %15,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %46,6 artış fakat yıllık %2,8 düşüşle 223.299 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %57,9 ve yıllık bazda %20,1 artışla 120,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,6 düşerek 2,59 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23 düşerek 1,21 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %13,53 düşüşle 897.996 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 357.345 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.
Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
İtalya
|
897.996
|
1.038.462
|
-13,53
|
71.295
|
66.917
|
6,54
|
Mısır
|
357.345
|
277.929
|
28,57
|
18.765
|
53.340
|
-64,82
|
İspanya
|
323.605
|
590.059
|
-45,16
|
10.413
|
69.767
|
-85,07
|
Bulgaristan
|
152.409
|
125.174
|
21,76
|
2.048
|
-
|
-
|
Pakistan
|
115.624
|
57.077
|
102,58
|
-
|
108
|
-
|
Portekiz
|
106.234
|
194.217
|
-45,30
|
39.735
|
6.330
|
527,73
|
Güney Afrika
|
95.288
|
15.059
|
532,76
|
37.084
|
4.385
|
745,70
|
Çin
|
92.007
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Yunanistan
|
86.164
|
103.980
|
-17,13
|
7.089
|
6.822
|
3,91
|
Belçika
|
72.490
|
127.594
|
-43,19
|
5.315
|
-
|
-
2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: