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Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2020’de %15,6 düştü

Cuma, 05 Şubat 2021 14:48:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %46,6 artış fakat yıllık %2,8 düşüşle 223.299 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %57,9 ve yıllık bazda %20,1 artışla 120,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,6 düşerek 2,59 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23 düşerek 1,21 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %13,53 düşüşle 897.996 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 357.345 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

İtalya

897.996

1.038.462

-13,53

71.295

66.917

6,54

Mısır

357.345

277.929

28,57

18.765

53.340

-64,82

İspanya

323.605

590.059

-45,16

10.413

69.767

-85,07

Bulgaristan

152.409

125.174

21,76

2.048

-

-

Pakistan

115.624

57.077

102,58

-

108

-

Portekiz

106.234

194.217

-45,30

39.735

6.330

527,73

Güney Afrika

95.288

15.059

532,76

37.084

4.385

745,70

Çin

92.007

-

-

-

-

-

Yunanistan

86.164

103.980

-17,13

7.089

6.822

3,91

Belçika

72.490

127.594

-43,19

5.315

-

-

2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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