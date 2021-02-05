Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı 2020’de %15,6 düştü

Cuma, 05 Şubat 2021 14:48:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %46,6 artış fakat yıllık %2,8 düşüşle 223.299 mt oldu. Bu ihracatın değeri Kasım ayına kıyasla %57,9 ve yıllık bazda %20,1 artışla 120,10 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,6 düşerek 2,59 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %23 düşerek 1,21 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık %13,53 düşüşle 897.996 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 357.345 mt sıcak haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti.

Türkiye'nin 2020 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) İtalya 897.996 1.038.462 -13,53 71.295 66.917 6,54 Mısır 357.345 277.929 28,57 18.765 53.340 -64,82 İspanya 323.605 590.059 -45,16 10.413 69.767 -85,07 Bulgaristan 152.409 125.174 21,76 2.048 - - Pakistan 115.624 57.077 102,58 - 108 - Portekiz 106.234 194.217 -45,30 39.735 6.330 527,73 Güney Afrika 95.288 15.059 532,76 37.084 4.385 745,70 Çin 92.007 - - - - - Yunanistan 86.164 103.980 -17,13 7.089 6.822 3,91 Belçika 72.490 127.594 -43,19 5.315 - -

2020 yılında Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: