Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Eylül döneminde %1,5 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Eylül ayında aylık %5,1 ve yıllık %11,8 düşüşle 89.002 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %14,6 düşüşle 67.434 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %1,5 düşerek 881.442 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,6 düşüşle 729.515 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 467.188 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %0,9 artışla 262.327 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %2 artışla 26,67 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %1,3 düşüşle 7,81 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Eylül ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %6,8 ve yıllık %1,3 düşüşle 63.903 adet, binek araç ithalatı ise aylık %5 ve yıllık %6,2 düşüşle 49.275 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %7,8 artışla 612.251 adet ve binek araç ithalatı yıllık %6 artışla 479.203 adet seviyelerinde yer aldı.