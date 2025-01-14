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Türkiye’nin motorlu araç satışları 2024’te %0,1 yükseldi

Salı, 14 Ocak 2025 11:42:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %41,1 ve yıllık %7,2 artışla 176.545 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %6,6 artışla 134.811 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları 2024 yılında yıllık %0,1 artışla 1.285.632 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024’te motorlu araç ihracatı yıllık %0,5 düşüşle 1.013.034 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 654.115 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %4 düşüşle 279.520 adet oldu. Söz konusu yılda ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3 artışla 36,75 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3,2 artışla 11,28 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Aralık ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %42,5 ve yıllık %16,5 artışla 123.178 adet, binek araç ithalatı ise aylık %46,9 ve yıllık %10,9 artışla 93.883 adet olarak kaydedildi. 2024 yılının tamamında ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %9,5 artışla 893.480 adet ve binek araç ithalatı yıllık %6,1 artışla 690.124 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Tunus Avrupa Otomotiv 

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