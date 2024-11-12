Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ekim döneminde %1,6 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ekim ayında aylık %12,8 ve yıllık %4,6 artışla 100.378 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %8,4 düşüşle 75.662 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1,6 düşerek 983.968 adede geriledi.

Öte yandan bu yılın ilk on ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,7 düşüşle 826.259 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 531.680 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %1 artışla 294.579 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3,1 artışla 30,19 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %1,5 artışla 9,04 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Ekim ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı aylık %12,1 ve yıllık %10 artışla 71.652 adet, binek araç ithalatı ise aylık %9 ve yıllık %1,3 artışla 53.164 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8 artışla 683.858 adet ve binek araç ithalatı yıllık %5,5 artışla 532.367 adet seviyelerinde yer aldı.