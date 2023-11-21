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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %46,7 arttı

Salı, 21 Kasım 2023 10:30:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %58 ve yıllık %53,1 düşüşle 91.558 mt oldu. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %57,2 ve yıllık %55,2 düşerek 52,19 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %46,7 artarak 2,55 milyon mt olurken bu ithalatın değeri yıllık %22,9 artışla 1,52 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1.162.716 mt ile yıllık %0,9 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %632,8 artışla 422.808 mt kütük ve blum ihraç eden Cezayir ve yıllık %101,4 artışla 197.876 ihracat yapan Umman takip etti.


Etiketler: Kütük Uzun Ürünler Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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